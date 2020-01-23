الاتحاد الأوروبي يلوح بضريبة الكربون على الواردات

دافوس (د ب أ) حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس كبار الشركاء التجاريين من أن فرض ضريبة كربون على الواردات سيكون خيارا قائما إذا ما تسبب الانتقال الذي يستهدفه التكتل إلى محايدة الكربون في جعل بضائع شركات الاتحاد أقل تنافسية في السوق العالمية. وقالت، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في بلدة دافوس السويسرية «لا جدوى من خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في الداخل إذا ما كنا سنزيد واردات ثاني أكسيد الكربون من الخارج». ولفتت إلى أن هذا «يشكل مسألة عدالة باتجاه شركاتنا وعمالنا. سنحميهم من المنافسة غير العادلة»، في إشارة إلى فرض رسوم جمركية سيتم تحصيلها على السلع عالية الانبعاثات الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي تعهد مؤخرا بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050. وكشفت المفوضية الأسبوع الماضي عن خطط لتدبير تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لدعم التحول. وقالت رئيسة المفوضية أمس إن الاتحاد الأوروبي لن يرضخ في الأسواق الدولية لصالح دول تتباطأ في تحركاتها من أجل حماية المناخ، من دون تسمية هذه الدول.

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