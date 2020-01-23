استبيان: الحرب التجارية أكبر تهديد للنمو العالمي في 2020

دافوس (الاتحاد) بعد أيام قليلة من توقيع الولايات المتحدة والصين على صفقة تخفف من تصعيد التنازع التجاري المتبادل، أظهر استبيان للمديرين التنفيذيين للخدمات اللوجستية أن صناعة سلاسل الإمداد تواصل رؤية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين باعتبارها أكبر تهديد للنمو العالمي.

وفي دراسة أجرتها أجيليتي وترانسبورت إنتلجنس هذا الشهر، تم استطلاع رأي متخصصي القطاع اللوجستي حول الاقتصاد العالمي والعوامل الرئيسية التي قد تهدد نموه في عام 2020. وهذه النتائج هي جزء من مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة، الذي يدرس آفاق الصناعة اللوجستية ويصنف 50 من أهم الأسواق الناشئة في العالم.

وفي هذا الصدد قال 28% من المشاركين في الاستبيان إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل أكبر تهديد للنمو العالمي في عام 2020 ثم جاءت بعد ذلك التوترات الأميركية الإيرانية (19%)، يتبعها تباطؤ الاقتصاد الصيني (17%). وجاء الاقتصاد الصيني ضمن ثلاثة من التهديدات الرئيسة، مما يوضح تزايد أهميته في الاقتصاد العالمي وقدرته على التأثير على ثروات الدول الأخرى.

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