الإمارات تدعم بنك الدم في حضرموت بالأجهزة والمعدات

حضرموت (الاتحاد)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تقديم الدعم والمساندة للمنشآت الصحية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، وذلك ضمن الجهود الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المحافظات اليمنية المحررة.

ووقعت الهيئة مع مسؤولي وزارة الصحة اليمنية بساحل حضرموت اتفاقية لتوريد عدد من الأجهزة الحديثة والمعدات الطبية الخاصة بمركز بنك الدم التابع لمستشفى «ابن سينا» الحكومي في مدينة المكلا.

وأكد حميد راشد الشامسي مستشار المساعدات الدولية وممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عقب التوقيع «أن توقيع اتفاقية توريد أجهزة ومعدات طبية لمركز بنك الدم بمستشفى «ابن سينا» بمحافظة حضرموت يأتي كمرحلة ثانية لمشروع إعادة تأهيل وصيانة مركز بنك الدم بمستشفى ا«ابن سينا» بحضرموت، ضمن مشاريع دعم القطاع الصحي بحضرموت، الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال الشامسي إن الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني لتخفيف معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بحضرموت، ودعم مشاريع البنية التحتية ورفد المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، لضمان تقديم الخدمات الطبية النوعية للمواطنين.

من جانبه ثمن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي دور الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في تحسين القطاع الصحي بحضرموت من خلال توقيع عقد توريد أجهزة ومعدات طبية لمركز بنك الدم بمستشفى«ابن سينا»، وما سبقه من مشاريع دعم القطاع الصحي عبر توقيع 8 اتفاقيات لترميم وصيانة مستشفيات حكومية ومراكز صحية بساحل حضرموت بتمويل ودعم سخي من دولة الإمارات وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وعبر العمودي عن شكره وتقديره باسم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مستوى الدعم والاهتمام الذي توليه قيادة وشعب دولة الإمارات لحضرموت في كافة القطاعات الإنسانية والصحية والتعليمية والكهرباء والعديد من الجوانب التي تلامس حياة المواطنين.

من جانبه، أشاد نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الاستاذ عوض باحنان بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من دعم لا محدود للقطاع الصحي بحضرموت من خلال مشاريع تأهيل المستشفيات بساحل حضرموت، ورفدها مؤخرًا بالأجهزة والمعدات اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية للمواطنين بحضرموت، والقادمين من المحافظات المجاورة.

وأضاف باحنان أن توقيع عقد توريد الأجهزة والمعدات الطبية لمركز بنك الدم بمستشفى «ابن سينا» سيساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المواطنين كمركز وحيد بحضرموت متخصص ومجهز بكافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم كافة فصائل الدم للمرضى، مشيدًا بالدور الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي بحضرموت.