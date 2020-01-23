انطلاق فعاليات التمرين «مرجان-16» بين السعودية ومصر

أحمد عاطف (القاهرة) انطلق التمرين البحري المشترك المصري السعودي «مرجان - 16» في قاعدة البحر الأحمر البحرية المصرية امس ويستمر عدة أيام.

وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية امس إن التمرين يتضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، بالإضافة إلى معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وتنفيذ إغارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة.

ويهدف التمرين إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين من خلال التعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي.

ويأتى التمرين «مرجان - 16» في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر. يشارك في التمرين عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب، ويشتمل على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق، والتي تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.

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