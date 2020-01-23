مجلس الأمن: تشكيل لجنة عسكرية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار

بنغازي (الاتحاد) دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصّل في أقرب وقت ممكن لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة.

وحض أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وذلك دعما للبيان الصادر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين.

من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنتائج مؤتمر السلام بشأن ليبيا الذي عقد في برلين يوم الأحد الماضي، واعتبرها خطوة أولى كبرى، وقال إن تصديقا من جانب مجلس الأمن ربما يكون «مهما للغاية».

وأوضح أن الضغط من جانب المجتمع الدولي على الطرفين المتحاربين في ليبيا يعد أساسيا «لضمان تنفيذ خريطة الطريق لتتحول الهدنة إلى وقف لإطلاق النار وعملية سياسية حقيقية».

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