4.3 تريليون دولار سنوياً عائدات التجارة بين دول الجنوب

تضمنت الجلسة الخاصة التي حضرتها قيادات اقتصادية من أكثر من 20 دولة استعراض تجربة دبي الناجحة في ابتكار الحلول الداعمة للتجارة، كما استعرضت أهم التحديات التي تواجه القدرات اللوجستية العالمية في الوقت الراهن وعمليات التطوير والتحسين اللازمة للتغلب عليها.

وصممت مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» لتخطي الحواجز التجارية غير الجمركية، ومنها على سبيل المثال عدم كفاءة الخدمات اللوجستية والتي تحد حالياً من نمو التجارة بين الأسواق النامية، فوفقاً لمنظمة التجارة العالمية، تبلغ عائدات التجارة بين دول الجنوب نحو 4.3 تريليون دولار سنوياً، أي أكثر من نصف إجمالي صادرات الدول النامية عام 2018، غير أن العديد من البلدان في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا تملك حصصاً سوقية أصغر بكثير من منتجات التصدير الرئيسية في أسواق بعضها البعض، مقارنة بحصصها في البلدان المتقدمة، ما يشير إلى إمكانية حدوث نمو إضافي مطرد، وبالتالي تعزيز الازدهار. وتهدف المبادرة التي تم تصميمها كبرنامج ولاء، لتحفيز الشركات والتجار على استخدام مرافق الخدمات اللوجستية العالمية الرائدة في دبي مقابل توفير التكاليف والوقت وتحسين عمليات التخليص الجمركي.

ولن تقتصر مزايا هذه المبادرة على تسهيل نقل البضائع في دبي فحسب، بل تعزز أيضاً الطرق التجارية المباشرة بين أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. أما على الصعيد العالمي، فستتيح مبادرة الجواز اللوجستي العالمي للدول الشريكة الاستفادة من خبرات مؤسسات دبي، مثل الشبكة اللوجستية العالمية لمجموعة «موانئ دبي العالمية» التي تضم الموانئ والمجمعات الاقتصادية عبر القارات الست، وشبكة «دناتا» و«سكاي كارجو» العالمية التابعة لمجموعة «طيران الإمارات»، وخبرات دبي الغنية في إدارة الجمارك والتجارة عبر الحدود. ونتيجة لذلك، ستتمكن هذه الدول الشريكة من تحسين عملياتها وقدراتها على تعزيز الأمن والشفافية ونقل البضائع بسهولة، وبالتالي تحويلها إلى مراكز تجارية عالمية.