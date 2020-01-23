الإمارات خالية من «كورونا الجديد»

سامي عبد الرؤوف، الاتحاد (دبي)

أكدت اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات على المستوى الوطني برئاسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لا إصابات بفيروس «كورونا الجديد» في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي 7 خطوات للوقاية من فيروس «كورونا الجديد» الذي ظهر مؤخراً في الصين، وطلبتا من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية الالتزام بإجراءات مكافحة الفيروس.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية ورئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، أن دولة الإمارات لديها منظومة وخطط متكاملة للطوارئ والأزمات ومواجهة المخاطر الصحية العمومية، وأنها على اتصال دائم بمنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص، للوقوف على المستجدات والإجراءات التي تتخذها المنظمة العالمية والتوصيات الصادرة منها بهذا الشأن.

وأضاف أن «الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات تكون كفيلة بحماية الدولة من دخول فيروس كورونا الجديد»، مستبعداً دخول أية حالة مصابة بهذا المرض إلى الدولة. وأضاف «تود اللجنة أن تطمئن الجمهور في دولة الإمارات أن الحالات المكتشفة حول العالم لاتزال محدودة الانتشار، مقارنة بأنواع أوبئة أخرى»، مؤكداً أن الوضع الصحي لا يدعو إلى القلق وأن الوزارة تتابع الوضع من كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وأوضح الدكتور حسين الرند أن اللجنة قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية التي تطبق في منافذ الدخول بالدولة لضمان اتباع أفضل الممارسات العالمية، وتجنب انتشار الأمراض المعدية. كما تم الاتفاق على نشر منشورات توعوية للقادمين للدولة وبلغات مختلفة، والتأكيد على رصد الحالات لاكتشافها بشكل مبكر والعمل على تثقيف جميع المنشآت الصحية بالدولة حتى يتم احتواء أي حالات محتملة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة إعلامية وطنية للقيام بالتوعوية داخل الدولة بما يخص مرض «كورونا الجديد». وأكدت اللجنة أن الأمن الصحي ودرء المخاطر والجائحات الصحية أولوية وطنية في الإمارات وضمن استراتيجيتها لوقاية المجتمع من الأمراض، من خلال تعزيز اللوائح الصحية الدولية وتطبيقها في الدولة وتضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع الجهات المعنية في الدولة.

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، 7 خطوات للوقاية من فيروس «كورونا الجديد»، طلبتا فيه من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية الالتزام بإجراءات مكافحة الفيروس.

وتتضمن الخطوات التي حددتها وزارة الصحة ودائرة الصحة في أبوظبي، تعزيز الترصد الوبائي لحالات الالتهاب الرئوي الحاد خاصة بين القادمين من الصين، وتفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل المنشآت الصحية وأقسام الطوارئ لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتزويدهم بكمامات طبية وعزلهم عن بقية المرضى، والتبليغ الفوري عن الحالات المشتبهة أو المؤكدة بفيروس كورونا الجديد، والتأكيد على إجراءات مكافحة العدوى بالمؤسسات الصحية. كما تضمنت الخطوات ذات الأولية، توعية المسافرين إلى الصين بالإجراءات الوقائية التي تشمل تجنب زيارة أسواق الحيوانات الحية، أو زيارة المستشفيات مع الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين. وتضم المحاور، الكشف المبكر عن الفيروس، وتطبيق المعايير الاحترازية اللازمة لكل المرضى المحتملين، وتطبيق الوقاية الإضافية والاحترازية للحالات المصابة، واتخاذ الإجراءات الإدارية الخاصة بالاحتياجات اللازمة للسيطرة على المرض، مثل تدريب وتأهيل الكادر الطبي على التعامل مع الحالات.

وتشمل المحاور، التوصية بتعزيز البيئة الطبية والعلاجية المناسبة في كافة المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات، وأبرزها عزل الحالات المصابة. واستهدفت الوزارة بهذا التعميم كافة المنشآت الصحية التابعة للوزارة والمنشآت الصحية المرخصة من قبل الوزارة، للتعريف بالخطوات الواجب التركيز عليها.

بدورها، طلبت دائرة الصحة في أبوظبي، من مقدمي الخدمات بأبوظبي، إيلاء أهمية للحالات المرضية التي يوجد لديها تاريخ سفر إلى الدول التي ظهرت فيها أصابات بالفيروس خلال الـ 14 يوماً السابقة لظهور الأعراض، مع أخذ عينات من الفحص المطلوب «عينات تنفسية ودم» والتنسيق مع مركز أبوظبي للصحة العامة «إدارة الأمراض السارية»، لإرسالها إلى مختبر «مدينة خليفة الطبية». وأكدت الدائرة، على اتباع المعايير واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق التلامس أثناء التعامل مع أي مريض أو جثة متوفى مصاب بأعراض الفيروس. وأرسلت الدائرة إخطاراً لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، يتضمن احتياطات مكافحة العدوى الموصى بها.

خبير أوروبي: مستعدون للتعامل

قال خبير صحي أوروبي أمس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد تماماً للتعامل مع أي ظهور لحالات إصابة بفيروس «كورونا الجديد». ونقلت وكالة أنباء «بلجا» البلجيكية عن البروفيسور هيرمان جوسينس، من جامعة أنتويرب، ومنسق فريق بالاتحاد الأوروبي معني بمكافحة الأوبئة، القول إن «أوروبا لديها الهياكل والموارد اللازمة لتكون جاهزة، إذا ما حدث وباء». وأضاف: «لم أرَ من قبل مثل هذه الاستجابة السريعة والتعاون كما يحدث منذ ظهور فيروس كورونا»، مشيراً إلى أن فريقه سيكون مستعداً للتعامل مع أي ظهور محتمل للفيروس في أوروبا. ويتواصل الفريق مع شبكته التي تضم أكثر من ألف مستشفى في أنحاء أوروبا لمساعدتها في جمع البيانات الخاصة بأي مسافرين يتم تشخيص إصابتهم بالفيروس في أوروبا. ويرى «المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حالياً أن احتمالات انتقال حالات إصابة من الصين إلى أوروبا ضئيلة».