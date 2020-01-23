الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قرية في بوركينا فاسو

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في شمال بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وبدأت بوركينا فاسو أمس فترة حداد تستمر يومين، بعد مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا على يد إرهابيين مجهولين. وقالت الحكومة في بيان، إن مسلحين هاجموا قريتي الامو وناجراوجو بشمال البلاد، بالقرب من الحدود مع مالي الاثنين الماضي. كما أضرم المهاجمون النيران في مدرسة ابتدائية وسوق محلي، ودمروا العشرات من الدراجات النارية التي تعد وسيلة نقل رئيسية في المنطقة. وجاء في بيان الحكومة أن القوات الأمنية تقاتل الإرهاب من دون توقف. ويشار إلى أن شمال بوركينا فاسو، المتاخم لمالي والنيجر، يعد بمثابة ملاذ للمتطرفين الذين عادة ما يهاجمون المدنيين. وتعد بوركينا فاسو من أفقر عشر دول في العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وشنت جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» هجمات شرسة على أهداف مدنية وعسكرية في بوركينا فاسو في الأشهر الماضية، منها هجوم على قافلة للتعدين في نوفمبر أدى إلى مقتل ما يقرب من 40 شخصاً. وكانت الدولة الواقعة في منطقة الساحل تتمتع ذات يوم بحالة من الهدوء النسبي، لكن الاضطرابات تزايدت هناك نتيجة امتداد عنف المتشددين والجرائم إليها من جارتها الشمالية مالي.