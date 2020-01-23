واشنطن وبغداد: لا بد من الحفاظ على «الشراكة الأمنية»

بغداد (وكالات)

اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره العراقي برهم صالح خلال اجتماع، أمس، في دافوس على ضرورة الحفاظ على دور عسكري أميركي في العراق، حسبما أكد البيت الأبيض في بيان.

وجاء في البيان: «اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، ومن ضمنها قتال تنظيم داعش الإرهابي». وأفاد البيان أن «الرئيس ترامب أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بعراق يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار».

ومن جانبها، قالت الرئاسة العراقية في بيان إن الرئيسين ناقشا خفض القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما رفضت واشنطن طلباً عراقياً في وقت سابق هذا الشهر بسحب قواتها.

وقال البيان: «تم خلال الاجتماع تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار».

ومن جانبه، جدد الرئيس الأميركي «دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين بغداد وواشنطن وبما يخدم مصلحة الشعبين»، مثمناً الدور العراقي المحوري في المنطقة.

ووافق البرلمان العراقي في الخامس من يناير الجاري، على قرار غير ملزم يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد في أعقاب الضربات الجوية الأميركية التي أدت لمقتل قاسم سليماني والقيادي في فصيل عراقي مسلح أبو مهدي المهندس.

وسلط قتل سليماني، الذي ردت طهران عليه بهجوم بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية، الضوء على نفوذ القوى الأجنبية في العراق، خصوصاً إيران والولايات المتحدة.

وطلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من واشنطن الإعداد لسحب قواتها، تماشياً مع قرار البرلمان العراقي، لكن إدارة ترامب رفضت الطلب.

وقالت واشنطن في وقت لاحق: «إنها تدرس إمكانية توسيع بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق وخطة لتقاسم العبء بشكل صحيح في المنطقة».

وفي هذه الأثناء، اعترف ترامب بأن هناك إصابات لحقت بجنود أميركيين نتيجة الهجوم الإيراني على القاعدتين العسكريتين في العراق، واصفاً هذه الإصابات بأنها «ليست خطيرة للغاية»، في حين نقل الجيش الأميركي المزيد من أفراد القوات إلى خارج المنطقة للتقييم الطبي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان منفصل: «إن المزيد من القوات نقل جواً من العراق إلى ألمانيا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني»، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان من دون الخوض في تفاصيل، أنه من الممكن رصد مزيد من حالات الإصابة المستقبل. وأكد مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن نحو 10 من أفراد القوات نقلوا إلى ألمانيا.

وقال ترامب للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في ختام مشاركته ليومين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «سمعت أنهم أصيبوا بالصداع، ويمكنني القول إنها إصابات غير خطيرة».

وأضاف ترامب: «إنه علم بأمر الإصابات بين الجنود الأميركيين في هذا الهجوم بعد أيام من الهجوم الذي شنته إيران ضد القاعدتين، عقب مقتل سليماني».

وجاءت تعليقات ترامب رداً على سؤال لأحد الصحفيين في أعقاب الاجتماع مع الرئيس العراقي برهم صالح.

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجيّة العراقية، أمس، عن رفضها، وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأميركية من قصف بصواريخ مجهولة سقطت عند مقترباتها يوم الاثنين الماضي.