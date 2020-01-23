مؤسس «هواوي» ورئيسها التنفيذي يقلل من أهمية الحظر الأميركي في 2020

دافوس (وكالات)

توقع مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي، خلال مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن أثر الحظر الأميركي على أعمال الشركة خلال 2020 لن يكون كبيراً، مقللاً أهمية احتمال بقاء شركته على القائمة السوداء الأميركية، ومؤكداً على قدرة هواوي على تجاوز كافة التحديات التي وضعتها الإدارة الأميركية أمامها، بفضل جهود موظفيها والنتائج الإيجابية الكبيرة التي تحققت للشركة، من خلال عملها في البحث والتطوير، وأثمرت عن إيجاد العديد من البدائل، ساهمت باستمرار ثقة العملاء وثبات نمو أعمال الشركة رغم كافة الصعوبات.

وقال رن تزنفاي: إن التجارب الصعبة والتحديات التي مرت بها هواوي، خلال العام المنصرم 2019، أسهمت باكتسابها مناعة جيدة وزيادة زخم خبراتها، من خلال عملها الدؤوب على القيام بالتعديلات اللازمة الكفيلة باستمرار عمل الشركة، وتقديم مزيد من الابتكارات التقنية لعملائها، بفضل زيادة قوة فريق عملها، ما أنتج ثقة كبيرة في أنه يمكن للشركة التعامل مع الصعوبات ومواجهة التحديات، حتى في حال استمرار موقف الإدارة الأميركية المتعنت، أو حتى زيادة هجماتها ضدها.

وأشار رن تزنفاي، إلى أن شركته مستعدة لمواجهة أي تصاعد لعداء الإدارة الأميركية، وأن الشركة قد أنفقت مليارات الدولارات لإيجاد خطة عمل بديلة، وضعت موضع التنفيذ في مواجهة التحديديات، مشيراً بأنه يمكن لزيادة حدة الضغط أن تتسبب بزيادة وتيرة توجهات الانقسام، لكنه في الوقت ذاته مؤمن تماماً بأن العالم يمكن أن يتفادى خطر الانقسام إلى نظامين عالميين، وأنه لا يعتقد أن الصراع المتزايد في مجال التكنولوجيا، سيؤدي إلى وجود نظامين مختلفين تتحكم فيهما قوى عالمية منفصلة.

كما عبر رن تزنفاي، عن استغرابه لموقف الحكومة الأميركية الحالية حيال هواوي، باعتبار أن شركته كانت من المعجبين جداً بتجربة الولايات المتحدة، وتعلمت منها الكثير، وتعاقدت مع عشرات الشركات الاستشارية الأميركية، للوصول لأفضل طرق إدارة هواوي لأعمالها. وعليه، يعتقد شخصياً أن الإدارة الأميركية يجب أن تشعر بالفخر حيال تصدير نظم إدارة الأعمال الأميركية، وتبنيها في شركة هواوي، ولأنها نظم ناجحة، فقد أسهمت في وصول هواوي لما هي عليه اليوم، وأنه «لا يجب على الإدارة الأميركية أن تكون حساسة للغاية، حيال موقع هواوي الريادي على المستوى العالمي حالياً».

يذكر أنه رغم الحظر الأميركي، وسلسلة الصعوبات التي واجهتها هواوي، خلال العام الماضي 2019، توقعت قياداتها بأن إيرادات مبيعاتها العالمية ستتجاوز 122 مليار دولار أميركي لعام 2019، بزيادة سنوية قدرها نحو 18%، وقد حافظت الشركة على موقعها الريادي في سوق الابتكار، وحلت بالمرتبة الخامسة في قائمة أكثر الشركات الكبرى إنفاقاً على البحث والتطوير لعام 2019 على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتصنيف «مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي»، الذي تم نشره مؤخراً، ويضم أكبر 2500 شركة على مستوى العالم في مجال الاستثمار بالبحث والتطوير، بحسب البيانات التي تم جمعها من تقارير وحسابات هذه الشركات السنوية.

وكان التركيز المستمر على الابتكار كفيلاً أيضاً، بحفاظ مجموعة أعمال هواوي للأجهزة الذكية على مكانتها كعلامة تجارية عالمية مفضلة، إذ حققت نمواً قوياً في عام 2019 بمبيعاتها، وصل مجموعها إلى 240 مليون هاتف.