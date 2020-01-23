ترامب: العراق سعيد بمهمة قواتنا على أرضه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن العراق سعيد بمهمة القوات الأميركية على أرضه.

وأجرى ترامب محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، تناولت مستقبل المهمة الأميركية في العراق.

وقال مكتب الرئيس العراقي برهم صالح إنه ناقش مع ترامب خفض القوات الأجنبية في العراقا.

وردا على سؤال قبل الاجتماع بشأن احتمال انسحاب القوات الأميركية، قال ترامب "سنتحدث عن أمور مختلفة كثيرة، وستعرفون ما سنفعله أيا ما كان. لكنهم يحبون ما نفعله ونحن نحبهم وعلاقتنا بهم طيبة جدا".

وللولايات المتحدة في العراق قوة قوامها نحو خمسة آلاف جندي، دعتهم بغداد للعودة إليها في 2014 لمساعدتها في قتال تنظيم داعش الإرهابي.

ووافق البرلمان العراقي في الخامس من يناير الجاري على قرار غير ملزم يطالب برحيل القوات الأميركية.

وأشار ترامب أيضا إلى أن الوجود الأميركي في العراق أقل كثيرا مما كان عليه أثناء الوجود الأميركي الذي دام من عام 2003 إلى عام 2011.

وقال "انخفض عدد قواتنا إلى خمسة آلاف، انخفضنا لعدد قليل جدا، قليل تاريخيا، وسنرى ما يحدث".

وأكد مكتب صالح، في بيان، "تم خلال الاجتماع تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار".