سقوط جرحى باشتباكات بين محتجين لبنانيين وقوات الأمن

أدت الاشتباكات بين قوى الأمن والمحتجين، مساء اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين.

وانطلقت احتجاجات مساء اليوم في مدينتي صيدا وصور جنوب لبنان ومنطقة جل الديب في جبل لبنان بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وانطلقت مسيرة من المحتجين في مدينة صيدا من أجل مواصلة التحرك لتحقيق المطالب الاجتماعية.

وتمكنت عناصر من شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي من إخراج المحتجين من محيط ساحة "النجمة" ومنطقة أسواق بيروت.

وتم توقيف بعض المحتجين من مثيري الشغب.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية ومحاسبة الفاسدين.

كان الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيرا، بينهم ست وزيرات للمرة الأولى برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة سعد الحريري السابقة. وعقدت الحكومة أولى جلساتها قبل ظهر الأربعاء.

وجاء تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف الرئيس دياب بتشكيل حكومة جديدة.

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