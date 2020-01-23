كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحطم طائرة في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أن طائرة خفيفة، تحطمت بالقرب من مدينة كورونا في مقاطعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت البيانات الأولية الصادرة عن الشرطة المحلية، أن الطائرة تحطمت وعلى متنها 4 أشخاص، في الساعة 12:11 من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وقالت الأجهزة الأمنية إنه تم العثور على الطائرة تحيط بها النيران، وأن المطار مغلق، وكان على متن الطائرة من 3 إلى 4 أشخاص.