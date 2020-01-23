كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التونسي يمنح جميلة بوحيرد وسام من الدرجة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، جميلة بوحيرد أحد أهم رموز الثورة الجزائرية، بقصر قرطاج ، ومنحها وسام الجمهورية التونسية من الدرجة الأولى.

وأوضحت الرئاسة التونسية أن التكريم يأتي تقديرا لمكانتها ولنضالاتها الطويلة من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولكفاحها المستمر دفاعا عن الحريات.

وتعد بوحيرد من المناضلات اللاتي أسهمن بشكل مباشر في الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي لها، في منتصف القرن العشرين، فحاربت الاستعمار حتى أصبحت المطلوبة رقم واحد لدى الفرنسيين.

ولُقّبت بـ"الشّهيدة الحيّة"، حيث انضمّت جميلة بوحيرد وهي في العشرين من عمرها إلى "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية عند اندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار في عام 1954.

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وولدت جميلة في حي القصبة بالجزائر العاصمة، من أب جزائري مثقف وأم تونسية من القصبة، وكانت البنت الوحيدة بين أفراد أسرتها فقد أنجبت والدتها 7 شبان، وكان لوالدتها التأثير الأكبر في حبها للوطن.

فقد كانت أول من زرع فيها حب الوطن وذكرتها بأنها جزائرية لا فرنسية. رغم سنها الصغيرة آنذاك، واصلت جميلة تعليمها المدرسي ومن ثَم التحقت بمعهد للخياطة والتفصيل فقد كانت تهوى تصميم الأزياء. وكانت ماهرة في ركوب الخيل.

وكانت بوحيرد أولى المتطوعات لزرع القنابل في أماكن تجمّع الفرنسيين في الجزائر.

ألقي القبض عليها عام 1957 عندما سقطت على الأرض تنزف دما بعد إصابتها برصاصة في الكتف، وهنا بدأت رحلتها القاسية مع التعذيب في سجون الاحتلال.

وقررت فرنسا محاكمتها صوريّا وحكم عليها بالإعدام ونقلت بعدها إلى سجن باربادوس إحدى أشهر مؤسسات التعذيب في العصر الحديث.