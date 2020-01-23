بومبيو: الاحتجاجات في لبنان تقول "كفى لحزب الله"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الاحتجاجات في لبنان ضد حكومة حسان دياب تقول "كفى لحزب الله".

وأوضح بومبيو، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، أن الاحتجاجات في لبنان والعراق تطالب بالسيادة.

وأشار إلى أن تقديم الدعم للبنان سيكون لحكومة ملتزمة بالإصلاح، مؤكدا رغبته في حكومة غير فاسدة تعكس إرادة شعب لبنان.

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واندلعت، الأربعاء، مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين الذين توافدوا على وسط بيروت، تلبية لدعوة الاحتجاج ورفضا لحكومة حسان دياب.

وقالت قوى الأمن عبر حسابها على "تويتر" إنها تعرضت للرشق بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهر وسط بيروت، لذلك تطلب منهم وقف الاعتداءات وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظا على سلامتهم.

ودعت قوى الأمن مجددا "جميع المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".