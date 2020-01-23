رئيس الحكومة التونسية المكلف يعلن استقالته من حزبه

أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، استقالته من حزب “التكتل من أجل العمل والحريات”، والتفرغ كليا لتشكيل الحكومة.

وجاء ذلك في بيان نشره الفخفاخ عبر صفحته بفيسبوك، بعد يومين من تكليفه من جانب الرئيس قيس سعيد، بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

وقال الفخفاخ، إنه “على إثر تكليفي من طرف رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة وفقا لمقتضيات الدستور، ودفعًا لكل لبس، أعلم الرأي العام بقرار استقالتي من كافة المسؤوليات الحزبية بحزب التكتل (اجتماعي ديمقراطي)، والتفرغ كليا لمهمة تشكيل الحكومة”، موضحا أنه أعلم رفاقه بالحزب بهذا القرار ومبرراته ووجاهته وشكرهم على تفهمهم.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد كلف، يوم الإثنين الماضي، وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، غير الممثل في البرلمان، بتشكيل حكومة جديدة.

وتم ترشيحه للمنصب من قبل حزب حزب “تحيا تونس”، بعد رفض البرلمان، في 10 يناير الجاري، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، الذي طرحت اسمه “حركة النهضة” صاحبة الأغلبية البرلمانية .