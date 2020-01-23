شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ولم تر لجنة من الخبراء الذين يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية أي سبب لمثل هذا الإعلان أمس الأربعاء، لكنها ما زالت ترغب في الاجتماع اليوم الخميس لمواصلة متابعة الوضع.
وتم اكتشاف الفيروس، الذي يسبب أعراضا تشبه أعراض الالتهاب الرئوي في الصين، ولكن تم الإبلاغ عن حالات أصيبت به أيضا في اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.
وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في الصين إلى 17 حالة وفاة، حيث تضاعفت تقريبا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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