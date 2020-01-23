"عزل" ترامب وأطماع أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: حملة أمريكية لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي، منذ 11 عاما.. كيف خطط أردوغان لنهب نفط الصومال؟، و3 رسائل سعودية حاسمة لقطر أمام برلمان أوروبا، وترامب: لم أرتكب أي خطأ وأترك أمر قضية العزل لمجلس الشيوخ، وماكرون: فرنسا لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي، وأطماع أردوغان في نفط الصومال.. أنياب سامة تمزق البلاد، البرلمان الليبي يدعو إلى تنفيذ توصيات مؤتمر برلين.

وفي الاقتصاد تطالعون: ترامب يهدد أوروبا من دافوس.. رسوما جمركية أو اتفاقا ملزما، وتحذير أمريكي من مخاطر محتملة لفيروس كورونا على النفط، وخبير دولي: أوروبا يمكنها الرد بقوة على أمريكا في النزاع التجاري، واستطلاع.. نمو متوقع اقتصادات الخليج بدعم زيادة الإنفاق، واليورو عند أدنى مستوى في شهر قبيل اجتماع المركزي الأوروبي.

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وفي الفن تقرأون: أوسكار 2020 ..سكارليت جوهانسون تدخل التاريخ.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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