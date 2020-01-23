رئيس الوزراء التونسي المكلف يستقيل من كافة مسئولياته الحزبية

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، استقالته من كافة المسؤوليات الحزبية بحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" والتفرغ كليا لمهمة تشكيل ​الحكومة​ "بما يوفر مناخا مناسبا للعمل ويحقق أكبر قدر من النجاعة المطلوبة"، مبينا أنه اتخذ هذا القرار إثر تكليفه من جانب الرئيس التونسي ​قيس سعيد​ بمسؤولية ​تشكيل الحكومة​ وفقا لمقتضيات ​الدستور​، وإنه استقال من الحزب اعتبارا لجسامة المهمة الملقاة على عاتقه وانسجاما مع متطلبات التكليف وسياقه وخصائصه ودفعا لكل لبس أو كل ما من شانه إرباك مسار تشكيل الحكومة.

ووفقا للفصل 89 من الدستور التونسي يختار، إلياس الفخفاخ، في غضون شهر فقط أعضاء حكومته، ويقوم بإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة، وفي حال لم تنل الحكومة الثقة هذه المرة ل​رئيس الجمهورية​ الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى ​انتخابات​ تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.