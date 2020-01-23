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تحطم طائرة حربية في السلفادور ومقتل طياريها

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تحطمت ​طائرة​ تابعة للقوات المسلحة ​السلفادور​ية في حي"بوسكيس دي لاباز بإيلوبانجو وسط سان سلفادور عاصمة السلفادور، مما أدى الى مقتل الطيارين روبرتو جييرمو كاسترو مارتينيز المتمتع بخبرة 17 عامًا، ونيلسون إيفان سالدانيا ألفارو".

وذكرت ​تقارير​ أولية، أن جثتي الضحيتين كانتا محصورتين في محرك الطائرة، وكان من الضروري استخدام المعدات الهيدروليكية لانتشالهما. وأشارت ​المؤسسة العسكرية​ إلى أن سلاح الجو السلفادوري سيبدأ التحقيق لتحديد أسباب الحادث، في وقت يرجح فيه أن الطائرة تعرضت لعطل فني تسبب بسقوطها.

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