تحطم طائرة حربية في السلفادور ومقتل طياريها

تحطمت طائرة تابعة للقوات المسلحة السلفادورية في حي"بوسكيس دي لاباز بإيلوبانجو وسط سان سلفادور عاصمة السلفادور، مما أدى الى مقتل الطيارين روبرتو جييرمو كاسترو مارتينيز المتمتع بخبرة 17 عامًا، ونيلسون إيفان سالدانيا ألفارو".
وذكرت تقارير أولية، أن جثتي الضحيتين كانتا محصورتين في محرك الطائرة، وكان من الضروري استخدام المعدات الهيدروليكية لانتشالهما. وأشارت المؤسسة العسكرية إلى أن سلاح الجو السلفادوري سيبدأ التحقيق لتحديد أسباب الحادث، في وقت يرجح فيه أن الطائرة تعرضت لعطل فني تسبب بسقوطها.
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