البوليساريو: قرار المغرب ضمّ المجال البحري للصحراء الغربية لن يكون له أي أثر قانوني

أكّدت المشؤول في ​الجبهة الشعبية​ لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"بوليساريو" محمد خداد، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ "القانونين اللذين أقرّهما البرلمان ​المغرب​ي لتوسعة ​السلطة​ القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية لن يكون لهما أي أثر قانوني"، معتبرا أنّ "القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذرّ للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي".

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