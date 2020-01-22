سلمى رشيد تكشف تفاصيل ألبومها وعملها الرمضاني.. وتعلن اقتراب تحولها لإعلامية – فيديو

كشفت الفنانة سلمى رشيد أنها تعتزم خوض تجربة جديدة في ميدان التقديم، والتنشيط التلفزي، إذ توصلت بعرض لتقديم أحد البرامج.

ولم ترغب سلمى رشيد في الحديث عن الجهة، التي قدمت العرض، غير أن سوق الإعلام مفتوحة، حاليا، في قنوات “mbc”، ما يرجح فرضية تلقيها عرضا منها، خصوصا أن الفنانين هم من سيطروا على تقديم براماجها الموجهة إلى المغرب العربي.

وتحدثت سلمى لـ”اليوم24″ عن عملها الجديد “كان كيقول”، الذي شارك فيه رفقتها الممثل سعيد آيت باجا، موضحة أن السبب، الذي جعلها تختاره، هو روحه الكوميدية.

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وتعتزم سلمى رشيد طرح ألبوم في هذه السنة، تصور كل أغانيه على شكل فيديو كليب، وواعدت جمهورها بأغان متنوعة.

سلمى رشيد خاضت تجربة التمثيل للمرة الثانية في مشوارها، ويرتقب أن يعرض العمل، الذي شاركت فيه تحت عنوان زهرة الباتول، شهر رمضان المقبل، على القناة الثانية.

وقالت سلمى رشيد إنها، حاليا، تدرس الهندسة المعمارية الداخلية، وغرضها الدراسة فقط، وليس العمل في هذا المجال، علما أنها درست الإعلام سابقا، لكنها لم تكمل دراستها فيه.