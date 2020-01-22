التعادل الإيجابي يحسم مباراة الرجاء ومولودية وجدة

انتهت المباراة المؤجلة عن الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية، والتي جمعت مساء اليوم الأربعاء، بين فريق الرجاء الرياضي وضيفه مولودية وجدة، على أرضية المركب الرياضي محمد بالدار البيضاء، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وأنهى الفريق الأخضر الشوط الأول من المباراة التي قادها الحكم جمال بلبصري، متقدما بهدف دون رد، أحرزه العائد من الإصابة حميد أحداد، بعد مرور 13 دقيقة على ضربة البداية.

ونجح “سندباد الشرق” خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 74 من إدراك التعادل عن طريق البديل نبيل الجعدي، الذي ضمه الفريق في الانتقالات الشتوية الأخيرة، من رجاء بني ملال، قبل أن تعلن صافرة بلبصري عن نهاية اللقاء بلا غالب ولا مغلوب.

وأضاف كل فريق، عقب هذا التعادل، نقطة إلى رصيده، حيث أصبح مولودية وجدة يمتلك 22 نقطة في المركز الثالث، متقدما بنقطة وحيدة عن الرجاء رابع الترتيب.