شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: حزب الله يعمل لصالح إيران وليس الشعب اللبناني والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يناير 2020 مايك بومبيو قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن حزب الله اللبناني يعمل لصالح إيران وليس الشعب اللبناني.

Advertisements وأضاف "بومبيو" إن بلاده تريد حكومة "ليس فاسدة" ولا تعمل لصالح حزب الله فقط. وأوضح الوزير الأمريكي أن تقديم بلاده الدعم سيكون لحكومة ملتزمة بالإصلاح. وأشار إلى الاحتجاجات الحالية في لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة. ويواصل المتظاهرون في لبنان الاحتجاج أمام مقر البرلمان اللبناني احتجاجًا على إعلان الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

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