ابن علوي يحث الشرق الأوسط على رؤية للمستقبل فـي جلسة حوارية بمنتدى دافوس

دافوس ـ (الخليج 365):

حث معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس الشرق الأوسط في صياغة رؤية للمستقبل وتقديمها إلى “الناس في الشارع”

وقال معاليه “هل يجب أن نستمر في هذا الطريق أو نسأل أنفسنا كيف نريد أن يبدو الشرق الأوسط في غضون 50، أو60 عامًا؟”

وأوضح أيضًا “لا نريد أن ننظر دائمًا إلى الماضي وأن نلوم الماضي، فنحن بحاجة إلى التطلع إلى المستقبل لكننا لا نعرف كيف ينبغي أن يكون الشكل”.

وعلى هامش المنتدى التقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله بوزير الخارجية السويسري معالي اينياتسو كاسيس ووزير الخارجية التركي معالي مولود جاويش أوغلو .

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