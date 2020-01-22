اليمن: 4 آلاف إصابة بالملاريا وحمى الضنك يوميًا بالحديدة

صنعاء ـ د ب أ: أعلنت “أنصار الله” في اليمن أنها تستقبل 4 آلاف حالة مصابة بمرضي الملاريا وحمى الضنك بشكل يومي في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن. وأوضح طه المتوكل المسؤول بجماعة أنصار الله في تصريح نقلته قناة “المسيرة” الفضائية الناطقة باسمهم:” نستقبل يومياً 4000 حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك في الحديدة بسبب تدمير العدوان للبنية الصحية في المحافظة”. وتابع” لدينا (في المناطق الخاضعة لأنصار الله) 40 ألف حالة مصابة بالأورام دون وجود جهاز إشعاعي واحد، ومع انعدام الأدوية وإغلاق مطار صنعاء يعتبر موتاً محتماً بالنسبة لهم”. وأشار إلى أن إغلاق مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة، فاقما من معاناة مرضى الكلى والسكري و اللوكيميا و ضاعف من أعداد الوفيات. وتابع :” يموت 350 طفلا كل يوم”. وتعتبر محافظة الحديدة الواقعة معظمها تحت سلطة أنصار الله من أكبر المحافظات اليمنية سكانا وأشدها فقرا، والأكثر تضررا من الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام.

وتشهد اليمن منذ بداية عام 2015 صراعا عنيفا بين “أنصار الله” والقوات الحكومية المعترف بها دوليا، أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.

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