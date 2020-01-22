كندا تقدم مساعدات لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

أعلنت الحكومة الكندية، الأربعاء، عزمها تقديم مساعدات لصندوق تأسس لصالح أسر ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران الشهر الجاري.

وقال عمر الجبرا، سكرتير البرلمان الكندي، إن الحكومة ستقدم المساعدات للصندوق تصل إلى 1.5 مليون دولار كندي.

وأضاف أن 600 ألف دولار كندي (457 ألف دولار أمريكي) جمعت حتى الآن، موضحا أن هذه الأموال ستستخدم لمساعدة الأسر التي تحاول تجاوز التأثير بعيد المدى لهذه الخسارة الفادحة.



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وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو أعلن أن حكومته ستمنح على الفور 25 ألف دولار كندي (19122 دولارا أمريكيا) لأسر 57 مواطنا و29 حاصلا على الإقامة المؤقتة في كندا كانوا قد لقوا حتفهم في الحادث.

وما زال ترودو يتوقع أن تعوض إيران العائلات، لكنه قال إنهم يحتاجون للمساعدة الآن من أجل مراسم العزاء والسفر إلى إيران لمتابعة الملف.

وأسقطت إيران الطائرة بصاروخ، وأنكرت الواقعة في البداية قبل أن تضطر إلى الاعتراف بها.

ووصف ترودو ما حدث بأنه كارثة كندية لأن 138 من ركاب الطائرة كانوا متجهين إلى كندا، وكان بينهم طلاب وأزواج وأطباء وآباء، وأصغر الركاب كانت رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا.



كما أعلن رجل الأعمال في تورنتو، محمد فقيه، رئيس شركة باراماونت فاين فودز، تقديمه تبرعات مالية لأسر الضحايا.