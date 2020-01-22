توقعات بنشر مضادات صواريخ أمريكية لحماية القوات بالعراق

رجح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية نشر أنظمة دفاع صاروخي في العراق، ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة عراقية تضم قوات أمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.



وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، نقلا عن المسؤولين، إن هذه الخطوة تأتي عقب نقل 11 جنديا أمريكيا من العراق أواخر الأسبوع الماضي لتلقي العلاج بسبب "اضطرابات ما بعد الصدمة".

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصابات اضطرابات ما بعد الصدمة التي لحقت بعدد من الجنود الأمريكيين بعد القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة عسكرية في العراق، وقال إنه لا يعتبرها "إصابات خطيرة".

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، في دافوس: "سمعت أنهم يعانون من الصداع وعرضين آخرين. لكنني أقول وأستطيع أن أؤكد أنها ليست بالأمر الخطير".

وأطلقت إيران في 8 يناير/كانون الأول 11 صاروخا باليستيا قصير المدى على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، حيث يوجد أكثر من 1000 جندي أمريكي. وكان الهجوم ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، في غارة لطائرة بدون طيار.

وهدد ترامب بفرض عقوبات على العراق في وقت سابق من هذا الشهر إذا مضت الحكومة قدما في خطط محتملة لطرد 5000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في العراق.

ذكرت قناة فوكس نيوز في السابق أن الجيش الأمريكي لم يسقط أيا من الصواريخ الباليستية الإيرانية لأنه لا يوجد نظام دفاع صاروخي في الموقع، فيما قال مسؤولون إن هناك نقصا في جميع أنحاء العالم في منظومة باتريوت.