مستشار سابق بحملة ترامب: الرئيس لن يعزل وسيعاد انتخابه

أكد جيف جوردون، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ومستشار الأمن القومي السابق بحملة الرئيس دونالد ترامب، أن الديمقراطيين لن ينجحوا في عزل الرئيس، وسيعاد انتخابه لفترة ثانية.



وقال جوردون لـ"العين الإخبارية" الأربعاء، إن "الديمقراطيين لن ينجحوا في عزل الرئيس ترامب، رغم الموافقة على إجراءات المساءلة، والمحاكمة الجارية في مجلس الشيوخ".

وأضاف: "يحتاجون تصويت 67 نائبا لعزله من منصبه من بين 100، وهناك 53 نائبا ديمقراطيا، وهذا يجعلهم في حاجة للحصول على تصويت 20 نائبا جمهوريا".

وتابع، لا يوجد جمهوري واحد سيصوت لعزل الرئيس، وما سنراه على مدار الأسبوعين المقبلين، فقط كثير من الدراما عبر شاشات التلفزيون".

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وردا على تساؤلات الشعب الأمريكي حول إمكانية عزل الرئيس من عدمه، قال: "لن يعزل".





وحول التحقيقات بشأن وجود التواطؤ مع روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية الماضية، قال جوردون: إن "قضية التواطؤ مفتعلة من الديمقراطيين، لأنه بعد تحقيقات استمرت سنوات لم يظهر أي شيء يذكر".

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "كان هناك أربعة تحقيقات برلمانية مختلفة، ولا واحدة منها أظهرت أي تواطؤ، الرئيس ترامب ومن حوله مروا بالكثير، وأعتقد أنه سيعاد انتخابه، وهناك حالة من التعاطف معه، وهذا سيساعده".

وأوضح جوردون "أن الجانب الديمقراطي ضعيف للغاية، لديهم أكثر من 20 مرشحا يخوضون السباق الرئاسي، ولكن ليس لديهم شخص واحد يحظى بفرصة جيدة، لذلك يهاجمون الرئيس".