زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية مانيسا غرب تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ولاية مانيسا غربي تركيا.

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وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية ”آفاد“، بموقعها على الإنترنت، الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مركزه قضاء ”أقحصار“، التابع لولاية مانيسا.

وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:22 بالتوقيت المحلي (19:22 ت.غ).

وأشار إلى أن عمق الزلزال بلغ 6.98 كيلومتر تحت سطح الأرض، وشعر به سكان ولايات إزمير، ومانيسا، وآيدن، ودنيزلي، ويالوفا، وبورصة.