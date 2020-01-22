- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية مانيسا غرب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ولاية مانيسا غربي تركيا.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية ”آفاد“، بموقعها على الإنترنت، الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مركزه قضاء ”أقحصار“، التابع لولاية مانيسا.
وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:22 بالتوقيت المحلي (19:22 ت.غ).
وأشار إلى أن عمق الزلزال بلغ 6.98 كيلومتر تحت سطح الأرض، وشعر به سكان ولايات إزمير، ومانيسا، وآيدن، ودنيزلي، ويالوفا، وبورصة.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية مانيسا غرب تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.