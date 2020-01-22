الارشيف / اخبار العالم

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية مانيسا غرب تركيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية مانيسا غرب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ولاية مانيسا غربي تركيا.

Advertisements

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية ”آفاد“، بموقعها على الإنترنت، الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مركزه  قضاء ”أقحصار“، التابع لولاية مانيسا.

وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:22 بالتوقيت المحلي (19:22 ت.غ).

وأشار إلى أن عمق الزلزال بلغ 6.98 كيلومتر تحت سطح الأرض، وشعر به سكان ولايات إزمير، ومانيسا، وآيدن، ودنيزلي، ويالوفا، وبورصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية مانيسا غرب تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا