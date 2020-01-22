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ترامب يزور باكستان قريبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

ترامب يزور باكستان قريبا

الخليج 365

كشف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري زيارة رسمية إلى إسلام أباد قريبا.

جاء ذلك في معرض سرده تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مع ترامب، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في بلدة دافوس السويسرية.

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وأوضح قريشي، أن خان وترامب، تناولا خلال اللقاء الذي استمر ساعة، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الجانبان إلى مسيرة السلام في أفغانستان، والتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب قريشي.

وأضاف قريشي، أن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الباكستاني نيته زيارة إسلام أباد قريبا، دون الإفصاح عن موعد محدد.

وأفاد أن ”خان“، زوّد ترامب بمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تقوم بها السلطات الهندية في إقليم جامو وكشمير.

يذكر أن جورج بوش الابن (2001 ـ 2009)، كان آخر رئيس أمريكي زار العاصمة الباكستانية، وذلك عام 2006.

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