«البرلمان البريطاني» يصدق نهائيًا على اتفاق«بريكست»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صادق مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الأربعاء، نهائيا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وأقر البرلمان البريطاني مشروع القانون بالأغلبية حول شروط خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وتوصل رئيس الوزراء بوريس جونسون العام الماضي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم خروج المملكة.



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