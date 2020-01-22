شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقل عمر البشير للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية داخل السجن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت مصادر سودانية، مساء اليوم بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى مستشفى في أم درمان إثر تعرضه لوعكة صحية. وكان البشير يقبع في السجن حيث وجهت له العديد من التهم تتمثل في قتل المتظاهرين وسرقة المال العام والتورط في جرائم حرب. وقضت محكمة سودانية، ديسمبر الماضي، بالسجن عامين، على الرئيس المعزول، عمر البشير، بعد إدانته بالتعامل في النقد الأجنبي، فيما يحاكم في قضايا أخرى .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل عمر البشير للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية داخل السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.