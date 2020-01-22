مذكرة تفاهم بين الجيش السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365

جددت القوات المسلحة السودانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مذكرة التفاهم الخاصة بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقوات المسلحة السودانية في مجال تدريس وإدماج القانون الدولي الإنساني وسط القوات المسلحة.

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ووقعت هذه الوثيقة للمرة الأولى في عام 2008، وتم تجديدها بصورة منتظمة منذ ذلك الحين، وكان آخرها في 2015.

وقال باسكال كوتات، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، في حفل التوقيع، اليوم الأربعاء: إن هذا التجديد يعبر عن رغبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتزامها بمواصلة تعزيز هذه العلاقة المهمة في دعم القوات المسلحة السودانية والوزارات الحكومية.

وأضاف: "يعود تعاملنا مع القوات المسلحة السودانية إلى فترة التسعينيات، قبل سنوات من أول توقيع على الاتفاقية التي نحن بصدد تجديدها الآن".

وأوضح أن السودان يعيش الآن مرحلة مهمة من التغيير، وتتشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تكون حاضرة في مثل هذه اللحظة المهمة، وأن تكون قادرة على تقديم خدماتها الإنسانية، وفقا لتفويضها.