أحلام التوسع لا تفارق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خوض مغامرة كبرى في أفريقيا، خطوات أنقرة للتوسع في القارة السمراء بدأت بالدبلوماسية ثم بالتدخل العسكري بأشكال مختلفة من ليبيا إلى الصومال...

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