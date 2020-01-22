أحلام التوسع لا تفارق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خوض مغامرة كبرى في أفريقيا، خطوات أنقرة للتوسع في القارة السمراء بدأت بالدبلوماسية ثم بالتدخل العسكري بأشكال مختلفة من ليبيا إلى الصومال...
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