شكرا لقرائتكم محاولة إخوانية لاستغلال أقنعة المهرج لحشد مواطنين على التظاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشفت وزارة الداخلية عن مخطط لقيادات تنظيم الإخوان الهاربة بتركيا يستهدف تقويض الأمن في البلاد، ونشرت اعترافات لعدد من العناصر المحلية شاركت في الاعداد له.
المتهمون كانوا يروجون لأخبار كاذبة ويخزنون أسلحة يستقطبون عناصر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحة أطلق عليها الحركة الشعبية - الجوكر...
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