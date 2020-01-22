شكرا لقرائتكم محاولة إخوانية لاستغلال أقنعة المهرج لحشد مواطنين على التظاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser كشفت وزارة الداخلية عن مخطط لقيادات تنظيم الإخوان الهاربة بتركيا يستهدف تقويض الأمن في البلاد، ونشرت اعترافات لعدد من العناصر المحلية شاركت في الاعداد له.

المتهمون كانوا يروجون لأخبار كاذبة ويخزنون أسلحة يستقطبون عناصر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحة أطلق عليها الحركة الشعبية - الجوكر...



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