شكرا لقرائتكم أبرز المخاطر التي يواجهها العالم في 2020 هي المواجهات الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser أطلق المنتدى الاقتصاديُ العالمي تقريرَه السنوي حول المخاطرِ العالمية تحت عنوان "كوكبٌ مشتعل" يرصُد تداعياتِ التغيراتِ المُناخية، واحتدامَ الحروبِ الكلامية السياسية ...

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