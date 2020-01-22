أعلنت ​قوى الأمن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تعرض عناصر ​قوى الامن​ للرشق الكثيف بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب الى مكان التظاهرة في ​بيروت​"، داعيةً "وقف الاعتداءات على العناصر وعدم الإقتراب من السياج الشائك حفاظا على سلامتهم"، داعيةً "جميع المتظاهرين السلميين الإبتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: نتعرض للرشق بالحجارة في بيروت ونطلب وقف الاعتداءات فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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