ترامب: على طالبان الكف عن العنف لنجاح مفاوضات أفغانستان

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره الأفغاني أشرف غني، إلى "ضرورة أن تخفض طالبان مستوى العنف في أفغانستان، لأن ذلك سيؤثر إيجابا على عملية التفاوض وحل الأزمة هناك".
هذا وكانت قد بدأت الولايات المتحدة عام 2018 محادثات سلام مع ممثلي حركة طالبان، بهدف إنهاء العنف هناك، ليتسنى سحب القوات الأميركية من أفغانستان.
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