ترامب: على طالبان الكف عن العنف لنجاح مفاوضات أفغانستان

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال لقائه نظيره الأفغاني ​أشرف غني​، إلى "ضرورة أن تخفض طالبان مستوى ​العنف​ في ​أفغانستان​، لأن ذلك سيؤثر إيجابا على عملية التفاوض وحل الأزمة هناك".

هذا وكانت قد بدأت ​الولايات المتحدة​ عام 2018 محادثات سلام مع ممثلي ​حركة طالبان​، بهدف إنهاء العنف هناك، ليتسنى سحب ​القوات الأميركية​ من أفغانستان.

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