بورينكوف: الارهابيون استهدفوا الجيش السوري بمنطقة وقف التصعيد بإدلب ثلاث مرات

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ ​اللواء​ يوري بورينكوف، أن "الإرهابيين استهدفوا تجمعات للجيش السوري في منطقة وقف التصعيد في إدلب ثلاث مرات، مما أدى إلى مقتل 8 جنود سوريين"، مشيراً الى ان "مجموعة من 30 إرهابيا، تدعمهم أربع ​شاحنات​ صغيرة مسلحة، حاولت التوغل في اتجاه "خربة عزمارين"، والاستيلاء بهجوم مباغت على مواقع ​القوات​ الحكومية السورية. وتم صد الهجوم، حيث أسفر القتال عن تصفية 3 إرهابيين وإصابة 7 آخرين"، موضحاً ان "المسلحين يواصلون قصف ضواحي حلب الغربية".

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