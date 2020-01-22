الميادين: استقالة مستشار رئيس الجمهورية العراقية من منصبه

افادت قناة الميادين عن "استقالة مستشار ​رئيس الجمهورية​ العراقية ​برهم صالح​، أحمد الياسري من منصبه"، مشيرة الى ان "خلفية الاستقالة نابعة من اللقاء الذي عقد بين ​الرئيس العراقي​ برهم صالح والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في دافوس". إضغط للمزيد

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