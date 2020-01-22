البنتاغون يعلن استئناف العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد "داعش"

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزاة الدفاع الأمريكية "​البنتاغون​"، أعلنت استئناف العمليات المشتركة مع القوات ​العراق​ية ضد تنظيم "داعش". ونقلت صحيفة "​نيويورك تايمز​"، في وقت سابق، عن مسؤولين لم تذكر اسميهما، أن "​الجيش الأميركي​ كان ​حريصا​ على استئناف العمليات ضد التنظيم في أقرب وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على داعش لاستعادة زخمه، وحرمانه من أي انتصار دعائي قد يدعيه بسبب وقف ​الولايات المتحدة​ عملياتها في العراق".

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