اخبار العالم

تحطم طائرة حربية في السلفادور ومقتل طياريها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحطمت ​طائرة​ تابعة للقوات المسلحة ​السلفادور​ية داخل حي شعبي في عاصمة السلفادور، وقتل طياراها.

وفي بيان لها، نعت للقوات المسلحة "الطيارين روبرتو غييرمو كاسترو مارتينيز، المتمتع بخبرة 17 عاما، ونيلسون إيفان سالدانيا ألفارو".

وأفاد شهود عيان، بأنهم "سمعوا أصواتا عالية لمحرك طائرة، وبعدها ببضع ثوان سقطت الطائرة على شجرة في الجزء الخلفي من أحد المنازل غير المسكونة".

و سيبدأ سلاح الجو السلفادوري بالتحقيق لتحديد أسباب الحادث، في وقت يرجح فيه أن الطائرة تعرضت لعطل فني تسبب بسقوطها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة حربية في السلفادور ومقتل طياريها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا