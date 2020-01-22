تحطم طائرة حربية في السلفادور ومقتل طياريها

تحطمت ​طائرة​ تابعة للقوات المسلحة ​السلفادور​ية داخل حي شعبي في عاصمة السلفادور، وقتل طياراها.

وفي بيان لها، نعت للقوات المسلحة "الطيارين روبرتو غييرمو كاسترو مارتينيز، المتمتع بخبرة 17 عاما، ونيلسون إيفان سالدانيا ألفارو".

وأفاد شهود عيان، بأنهم "سمعوا أصواتا عالية لمحرك طائرة، وبعدها ببضع ثوان سقطت الطائرة على شجرة في الجزء الخلفي من أحد المنازل غير المسكونة".

و سيبدأ سلاح الجو السلفادوري بالتحقيق لتحديد أسباب الحادث، في وقت يرجح فيه أن الطائرة تعرضت لعطل فني تسبب بسقوطها.