أكد وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، أن "لبنان يعاني من ازمة اقتصادية حادة، و​واشنطن​ مستعدة للمساعدة وتقديم كل الدعم، ولكن يجب ان تكون ال​حكومة​ غير فاسدة وان تلتزم بالاصلاحات، وان تستجيب لمطالب الشعب، وفي حال كانت الحكومة متجاوبة مع قادة جدد فسنساعد وسندعم هكذا نوع من الحكومة"، لافتاً الى ان "التظاهرات في لبنان تقول لـ"حزب الله" كفى"، معتبراً ان "التظاهرات في بيروت وخارجها، كما في بغداد هي ليست ضد واشنطن، بل للمطالبة بالسيادة والحرية". ترجمة "النشرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لن نقدم مساعدات إلا لحكومة لبنانية غير فاسدة وتستجيب لمطالب الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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