النشرة: شبان يرمون البنزين على خيمة الحراك في بعلبك بعد اعتداء ضهر البيدر

افاد مراسل النشرة في البقاع، عن "سكب عدد من الشبان في البقاع مادة البنزين على خيمة الحراك عند مدخل مدينة بعلبك في ساحة المطران، رداً على اعتداء بعض الشبان على سيارات بعض العسكريين عند حاجر ضهر البيدر، مما استدعى تدخل سريع من الجيش اللبناني الذي عمل على توقيف المعتدين".
بدورها أكدت عائلة "حسن" في البقاع "عدم وجود اي علاقة لها بهذا الوضوع"، مستنكرة "أي اعتداء يحصل في المدينة على أي جهة كان".
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