النشرة: شبان يرمون البنزين على خيمة الحراك في بعلبك بعد اعتداء ضهر البيدر

افاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​، عن "سكب عدد من الشبان في البقاع مادة ​البنزين​ على خيمة الحراك عند مدخل ​مدينة بعلبك​ في ساحة المطران، رداً على اعتداء بعض الشبان على سيارات بعض العسكريين عند حاجر ​ضهر البيدر​، مما استدعى تدخل سريع من ​الجيش اللبناني​ الذي عمل على توقيف المعتدين".

بدورها أكدت عائلة "حسن" في البقاع "عدم وجود اي علاقة لها بهذا الوضوع"، مستنكرة "أي اعتداء يحصل في المدينة على أي جهة كان".