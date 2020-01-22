طرابلسي: آن الأوان أن يستعيد لبنان أمنه واستقراره وسلامه

وجه النائب ​إدغار طرابلسي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "التحية الى وحدات ​مكافحة الشغب​ و​قوى الامن الداخلي​ والجيش ال​لبنان​ي احتملتم برفق وبصبر وبحكمة الكثير من الاعتداءات"، مشددا على أنه "الآن آن الأوان أن يستعيد لبنان أمنه واستقراره وسلامه. لا تسمحوا بعودة سيناريو الـ75".

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