حبيش: الاعتداء على الاعلام امر مرفوض ومدان

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "الاعتداء على الاعلام امر مرفوض ومدان، وان نخله عضيمي وفريقه و الـ mtv يقومون بعملهم بكل احتراف، ويكفي انهم يعرضون حياتهم للخطر لنقل الخبر للناس".

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