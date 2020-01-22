مجلس أساقفة زحلة والبقاع دعا الى لقاء بمناسبة أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين

بمناسبة أسبوع ​الصلاة​ لأجل وحدة المسيحيين، دعا ​مجلس أساقفة زحلة​ و​البقاع​ إلى لقاء صلاة في ​كنيسة سيدة النجاة​ للروم الكاثوليك، حضره مطارنة المدينة والكهنة والراهبات وحشدٌ من المؤمنين. تخلّل هذا اللقاء صلوات وقراءات وتراتيل اشترك فيها ممثلون عن كل كنائس زحلة، حيث شاركت في الترتيل جوقة ​كنيسة السيدة​. علماً أنّ هذا لقاءٌ سنويّ تحتفل فيه كلّ الكنائس ​المسيحية​ في كلّ ​العالم​.

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