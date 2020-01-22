طقس يوم غد غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة نهارا

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم غد الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي شديد البرودة ويحمل معه ​أمطار​ وثلوج ورياح شديدة ويستمر حتى مساء يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ نهارًا يتحول تدريجياً عند الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدغزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب الـ65 كلم/س يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد مع تحذير من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة ليل الخميس/الجمعة،كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1000متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية.

الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع برق ورعد ورياح شديدة تقارب الـ75 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر ومادون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية، يستقر ​الطقس​ تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر فيتحول الى غائم جزئيًا فقليل الغيوم كما تحل موجات من الصقيع التي تؤدي الى تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن 900 متر خلال فترات الليل.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.