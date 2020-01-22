طقس يوم غد غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة نهارا

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم غد الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي شديد البرودة ويحمل معه أمطار وثلوج ورياح شديدة ويستمر حتى مساء يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة نهارًا يتحول تدريجياً عند الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدغزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب الـ65 كلم/س يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد مع تحذير من تشكل السيول وانجرافات التربة ليل الخميس/الجمعة،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية.
الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع برق ورعد ورياح شديدة تقارب الـ75 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر ومادون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية، يستقر الطقس تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر فيتحول الى غائم جزئيًا فقليل الغيوم كما تحل موجات من الصقيع التي تؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 900 متر خلال فترات الليل.
السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
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