نجم: المس ببيروت واهلها وتجارها وشوارعها وارثها المؤتمنين عليه مرفوض ومدان

شدد النائب نزيه نجم، في بيان على "أننا نرفض رفضاً قاطعاً الأذى الذي يلحق ببيروت، فهذه التصرفات ليست مقبولة بالنسبة لنا، فالمس ببيروت واهلها وتجارها وشوارعها وارثها المؤتمنين عليه مرفوض ومدان"، معتبرا أن "الذي يحصل لا يندرج في اطار ثورة ضد سلطة، فالذي يحدث يندرج في اطار التخريب المتعمد للعاصمة".
ولفت الى أن "الاعتراض على تشكيل الحكومة فلا يعني الحق ان نلحق الضرر بمرافق بيروت وشوارعها وبنيتها التحتية"، داعيا الى "وضع حد لهذه التصرفات".
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